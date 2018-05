Lentini, zona industriale: fondi per l'agglomerato "M"

Finanziamenti all'agglomerato 'M' di Lentini a Siracusa, dove verranno fatti interventi di restyling per migliorare le condizioni delle strade e delle vie d'accesso alle aree industriali per il miglioramento della vivibilita' degli utenti dell'area e non solo. I fondi rientrano in un finanziamento più grande che investe anche la provincia di Ragusa, Agrigento, Enna e Siracusa.

La spesa complessiva ammonta a 9 milioni e 415 mila euro.

Nei progetti curati dall'Irsap, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attivita' Produttive, sono previsti, piu' in generale, interventi di irruvidimento e rifacimento del manto stradale, messa in sicurezza e adeguamento alle nuove norme sulle barriere di protezione, pavimentazione e segnaletica stradale verticale e orizzontale. Si tratta di interventi programmati con fondi del 'Patto per lo sviluppo del Sud' nell'ambito dei "Contributi agli investimenti e amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi di infrastrutturazione e riqualificazione ambientale aree industriali" (ASI). L'affidamento avverra' mediante procedura aperta e con il criterio del miglior prezzo.