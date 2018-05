Siracusa Risorse, Cafeo: "Nessun contratto sottoscritto, necessario un tavolo alla Regione"

"Nonostante le promesse e le rassicurazioni ricevute in precedenza, il contratto di servizio di Siracusa Risorse con il Libero Consorzio di Siracusa per l’anno 2018 non è stato ancora sottoscritto". A lanciare l'allarme è Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive.

La richiesta dell'onorevole è convocare un tavolo alla Regione per dare risposte concrete ai lavoratori.

"In ballo non c’è soltanto la credibilità di un Governo Regionale che aveva posto come priorità programmatica proprio la soluzione della vicenda ex province – dice Cafeo – ma soprattutto il destino di decine di lavoratori e delle loro famiglie che si ritrovano oggi, dopo tante promesse e impegni presi, con quattro mesi di stipendio arretrato e soprattutto con un trattamento discriminatorio rispetto ai colleghi dipendenti diretti dell’ente".