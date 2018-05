Pachino, lite in casa: lui aggredisce verbalmente e fisicamente lei

Una lite all'interno delle mura domestiche, degenerata e sfociata in aggressione verbale e fisica. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto e ha denunciato un uomo, 53 anni, residente a Pachino, per maltrattamenti nei confronti della moglie e della figlia nonché per i reati di resistenza, violenza e lesioni nei confronti di Pubblico Ufficiale.