Sparatoria a Liegi, morti due poliziotti. Il killer è stato ucciso

Due agenti e un passante sono stati uccisi durante una sparatoria a Liegi. Il killer, che durante la fuga aveva preso in ostaggio una donna, secondo quanto riportano i media belgi, è stato ucciso dalla polizia. Secondo fonti di polizia citate dai media belgi, l'uomo avrebbe gridato 'Allah è grande' prima di essere abbattuto dagli agenti. A scriverlo in particolare sono la Libre Belgique e la Dernière Heure.

Sulla sparatoria di Liegi indaga la procura federale che ha classificato il dossier come 'terrorismo'. Per la tv belga Rtbf, l'autore sarebbe Benjamin Herman, nato nel 1982, un passato da criminale comune entrato e uscito varie volte di prigione. L'ultima ieri, per un congedo. Violento e solitario, non è conosciuto per radicalismo ma la polizia indaga ora se possa essersi radicalizzato in prigione. Stamane l'uomo era armato di un coltello, e quando è stato fermato per un controllo si è impossessato dell'arma di un poliziotto con la quale ha fatto fuoco.