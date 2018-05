Siracusa, la comunità cingalese attiva nella donazione di sangue: 38 unità in un giorno

Il questionario di idoneità alla donazione del sangue è stato stato tradotto dall'Avis di Siracusa in lingua cingalese grazie alla collaborazione di Fra Sanchitha Fernando Tor, Frate Francescano della Parrocchia San Corrado di Siracusa e di Warnekulasuriya Fernando Samudu Laksham Dimantha.

Questo ha consentito il 27 maggio di poter beneficiare di 38 donazioni e di 6 controlli pre-donazione dei componenti della comunità cingalese che vive nel capoluogo aretuseo.

“Che una comunità non di origine italiana si attivi all’interno del territorio in cui si è integrata per sensibilizzare al dono del sangue è un segnale forte e molto bello" afferma Nello Moncada, Presidente dell’Avis Comunale di Siracusa.