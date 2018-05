Francofonte, dipendente comunale senza indennità e assegni familiari

Un’azione legale contro il Comune di Francofonte che continua a non garantire l’erogazione delle indennità dovute dal 2012, in base alla patologia di un dipendente non vedente, e dal mese di marzo del 2014 non gli riconosce neanche gli assegni familiari".

A denunciare il caso il segretario generale della Fp Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi: "Abbiamo chiesto da più di un anno al dirigente del settore Personale e attività finanziarie, oltre che al sindaco e al segretario comunale, di rispettare i pagamenti dovuti al lavoratore, ma non c’è stato alcun esito. A questo punto, visto il silenzio assordante, intendiamo adire le vie legali rivolgendoci alla Magistratura perché si faccia piena chiarezza sulla vicenda e si riporti legalità e giustizia, oltre che la dovuta tranquillità al dipendente del Comune".