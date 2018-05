Siracusa, Vinciullo reclama il ricovero di una malata al Cannizzaro di Catania

L'ospedale Cannizzaro di Catania ricoveri al più presto una paziente siracusana affetta da una gravissima patologia che non può essere curata a Siracusa perché l'ospedale non è attrezzato.

A lanciare l'appello è Vincenzo Vinciullo che da qualche giorno sta seguendo la vicenda.

"Mentre l’ospedale di Palermo ha dato una disponibilità, facendo presente, però, di non avere posti letto, il Centro Grandi Ustioni presso l’Ospedale Cannizzaro di Catania, nonostante, a quanto pare, abbia un posto libero, da giorni si rifiuta di accogliere la nostra concittadina. Prima di intraprendere forme eclatanti di lotta, che possono essere strumentalizzate in questa campagna elettorale, invito, per l’ultima volta, i dirigenti dell’Ospedale Cannizzaro di Catania a ricoverare la paziente".

Da qui secondo Vinciullo l'esigenza sempre più pressante della realizzazione del nuovo ospedale.