Augusta, chiusura Inps: organizzato sit-in di protesta da Cgil, Cisl e Uil

Sit in di protesta in via Adua, ad Augusta, davanti la sede dell'Inps, indetto per domani alle 10.

"L’Inps di Augusta non può essere chiusa" - si legge in una nota a firma del sindacato unitario Cgil, Cisl, Uil - "La sede di Augusta ha un ruolo strategico per l'ampia area territoriale -Augusta, Melilli, Villasmundo e Priolo Gargallo- su cui insiste il polo industriale e numerose attività imprenditoriali e commerciali, con un grosso bacino di utenza pari a 70 mila abitanti per cui è concreta risposta al bisogno di assistenza e ausilio nelle pratiche di previdenza. - e infine - La determina di chiusura della scorsa settimana a firma del presidente Boeri è un atto inaccettabile".