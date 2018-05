Siracusa, bomba del Consiglio di giustizia amministrativa sull'affidamento dell'appalto rifiuti: gara dichiarata nulla

Come un fulmine a ciel sereno la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa si abbatte sul Comune di Siracusa e sull'affidamento del servizio di igiene urbana. Nella camera di consiglio del 9 maggio scorso, i magistrati hanno dichiarato che "ciascuno dei tre concorrenti andava escluso dalla gara con conseguente caducazione della medesima".

Tutto ciò per effetto di una serie di decisioni prese a seguito del ricorso presentato dalla Tech contro il Comune, l'Urega e nei confronti di Igm Rifiuti Industriali e Tekra, avverso la sentenza del Tar di Catania.

Il Cga nella sentenza dell'8 maggio "Dichiara il difetto di legittimazione dell’Urega, estromettendola dal giudizio; Accoglie in parte l’appello principale di Tech e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso incidentale di primo grado nei confronti di Igm Rifiuti Industriali s.r.l.; Respinge per la restante parte l’appello principale di Tech, confermando per tutto il resto la sentenza impugnata; In parte respinge e in altra parte dichiara improcedibile l’appello incidentale di Tekra; In poche parole ritorna tutto in discussione.

"Il Cga decreta l’incapacità amministrativa della Giunta Garozzo e dei suoi assessori. - dichiara Giuseppe Patti, coordinatore cittadino dei Verdi di Siracusa e responsabile nazionale per la Legalità e contrasto alle ecomafie - L’annullamento del bando per l’affidamento del servizio di igiene urbana è l’ultimo atto nei confronti di un’amministrazione che nulla ha fatto per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Siracusa. Un’amministrazione che ci sta esponendo a richieste risarcitorie per milioni di euro. Un’amministrazione che si è dimostrata forte con i deboli e debole con i forti, puntando tutto ad uno scontro tra lobbies nel quale chi resta al tappeto sono solo i cittadini vessati dalle tasse comunali più alte d’Italia. - continua Patti - Con quale arduo coraggio molti componenti dell’amministrazione Garozzo si accingono a portarne il testimone alle prossime elezioni comunali, fossi in loro chiederei scusa e abbandonerei la competizione elettorale. - e infine conclude - Mi chiedo come è stato possibile che l’amministrazione Garozzo abbia, in modo al quanto superficiale, potuto affidare il servizio alla società Igm, sapendo che sull’espletamento della gara pendeva un giudizio al Cga? Perché non ha atteso l’esito della sentenza? A quanto ammonterà il danno che noi siracusani saremo costretti a pagare?".

Replica il Comune. "È in corso una riunione dei responsabili del servizio di igiene urbana - spiega il sindaco Giancarlo Garozzo - per individuare e determinare quali atti e procedure adottare nell’immediatezza, nelle more dell’indizione di una nuova gara. Non è un mistero che come Amministrazione non siamo assolutamente soddisfatti del servizio espletato dall’attuale gestore. Il servizio di igiene urbana trattandosi di servizio pubblico essenziale non può e non deve essere interrotto e pertanto verrà assicurato".