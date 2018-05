Siracusa, domani Granata consegna al prefetto la lista degli "impresentabili"

“Domani consegnerò al prefetto i nomi degli impresentabili”, lo ha annunciato il candidato sindaco di Siracusa, Fabio Granata riguardo alle liste in corsa per le Amministrative del prossimo 10 giugno.

“Noi – ha proseguito Granata riferito alle liste a suo sostegno, Oltre e Diventerà bellissima - abbiamo tutto in regola da mesi, altri no. Siracusa merita un consiglio comunale trasparente e privo di condizionamenti mafiosi o affaristici”.