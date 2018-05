Siracusa, si sceglie il logo ufficiale della biblioteca

Venerdì 1 giugno, nei locali di via dei Mergulensi, a Siracusa, saranno esposti in mostra gli elaborati degli studenti che hanno partecipato al concorso “Un logo per la nostra biblioteca”.

Alle 10.30 sarà proclamato l'elaborato vincitore che diventerà il logo ufficiale della Biblioteca comunale.

Saranno consegnati attestati di partecipazione e alcune menzioni speciali.