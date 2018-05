Siracusa Risorse, contratto 2018: manca la firma

Rischia di precipitare ulteriormente la situazione degli 87 lavoratori di Siracusa Risorse, la società in house della ex Provincia.

Ieri i rappresentanti sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati dall'amministratore della società partecipata, Romano, che ha comunicato loro la mancata firma del contratto dei servizi per il 2018. Un'inadempienza che non consente alla Società di fatturare e pagare le mensilità ai lavoratori, già indietro di 4 mesi di stipendio.

Tutto ciò - si legge nella nota del sindacato - nonostante oltre un mese e mezzo fa il Libero Consorzio aveva dato ampie rassicurazioni circa la revisione e la firma del contratto".