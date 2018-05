Siracusa, fermato pescatore subacqueo nel Porto Grande

Era impegnato nell'attività di pesca illecita vicino la banchina 3 del porto aretuseo. La Guardia Costiera lo ha fermato. L'uomo stava effettuando la pesca di mitili in un’area in cui vige il divieto di pesca e tra l’altro in un periodo di fermo biologico per tale specie ittica.

L'uomo è stato sanzionato ed i mitili, per una quantità di circa 4 chili, sono stati posti sotto sequestro e rigettati in mare.