Siracusa, Granata: domani alla Mazzarrona il programma per l’emergenza povertà

Domani, alle 18, alla chiesa di San Corrado Confalonieri, si terrà un incontro dal titolo "Siracusa città educativa e solidale", organizzato da Fabio Granata, candidato sindaco alle amministrative di giugno.

Verranno spiegati "Dieci punti a costo zero per interventi sul sociale" da Camillo Biondo, direttore di uno degli Uffici speciali presenti nel programma di interventi a costo zero per la futura eventuale amministrazione Granata. Tra questi: censimento dei beni di proprietà del comune da offrire in comodato d’uso alle associazioni che si occupano di recupero dei minori e fasce deboli; convenzioni con gli esercizi commerciali per conferire derrate alimentari a centri di market solidale; istituzione di ambulatori comunali retti da personale in pensione disponibile a prestare opera in maniera gratuita per visite di medicina generale; servizio di disbrigo pratiche per anziani e migranti residenti.