Siracusa, Ferrovie: la protesta dei lavoratori della Mondus

Precarietà e riduzione dei costi. Questi gli argomenti dell''Assemblea Straordinaria dei lavoratori della Mondus Service Srl, azienda del settore degli appalti Ferroviari che lavora allo Scalo Merci Pantanelli, convocata dalla Filt Cgil di Siracusa.

Un cambio appalti che potrebbe portare, oltre che a una corsa al ribasso, anche a un maggiore utilizzo della norma contrattuale della "solidarietà".

Questa situazione, crea stato di agitazione e preoccupazione al sindacato e ai lavoratori. La Mondus oggi si dichiara vincitrice di una gara di appalto, data in bando dalla committente Trenitalia, ma ai lavoratori non vengono date garanzie e serenità lavorative.

"La Filt Cgil non ci sta a questo gioco, dichiara Vera Uccello Segretario Generale, e chiede garanzie a Trenitalia di dare risposte a tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori, con una maggiore attenzione delle norme sugli appalti per il rispetto dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia dell'occupazione"