Siracusa, presidio di solidarietà per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Anche a Siracusa, così come nel resto d'Italia, giudizi contrastanti sull'operato del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in merito al veto posto sul nome di Savona a ministro dell'Economia. Ma al di là di questo, si è registrata una levata di scudi in difesa del Presidente sottoposto, in particolare sui social, ad attacchi feroci, in alcuni casi, passibili di denuncia.

Da qui l'organizzazione spontanea, nel capoluogo aretuseo, di un presidio di solidarietà: esponenti politici del Partito Democratico, si sono ritrovati dalle 19, al Monumento ai Caduti, per esprimere, con la loro presenza, vicinanza incondizionata al Capo dello Stato: tra gli altri Sofia Amoddio, Bruno Marziano, Marika Cirone Di Marco, Turi Raiti, Giovanni Cafeo, Alfredo e Armando Foti.

E' intervenuto anche il candidato sindaco Fabio Moschella: "Mattarella ha interpretato correttamente la costituzione nell’intento di salvaguardare sia i risparmi degli italiani che le imprese ed il ruolo del nostro paese in Europa. Una Europa dove l’italia deve rivendicare un ruolo più forte ma senza mettere in discussione né le nostre tradizionali alleanze né il futuro comune agli altri popoli europei. Ed è sull’Europa che puntiamo anche nella azione amministrativa per affrontare molte delle problematiche cittadine"