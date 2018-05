Siracusa, rifiuti abbandonati: rallenta il servizio di raccolta differenziata

I rifiuti abbandonati in strada non solo sono degradanti, ma il loro recupero in emergenza ha impegnato la maggior parte delle squadre di lavoro dell'Igm, anche quelle dedicate alla raccolta quindicinale di plastica/lattine e carta/cartone, rallentando il servizio che peraltro sarà sospeso da giorno 1 giugno.

Per questo motivo sono stati potenziati i Punti di Raccolta mobile presenti in città nelle date e nei luoghi stabiliti, che potranno essere utilizzati per conferire fuori dai giorni del calendario e aiuteranno anche quei cittadini che hanno urgenza di smaltire, non potendo attendere il giorno previsto da calendario. Nelle zone balneari, infine, sono in consegna i nuovi cassonetti in sostituzione di quelli esistenti. Il sistema di conferimento sarà quello classico ma suddiviso per rifiuto: cassonetto blu per la carta, cassonetto giallo per plastica e lattine, campana verde per il vetro e, momentaneamente, organico e indifferenziato nel cassonetto verde. Invitiamo la popolazione che si appresta a trasferirsi nelle zone balneari, di conferire nel modo corretto pur non avendo i mastelli del porta a porta, attivo in città.