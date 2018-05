Siracusa, i sindacati consegnano ai candidati a sindaco la "Piattaforma lavoro per Siracusa"

Un documento articolato che riassume, per i sindacati, i 10 punti necessari alla rinascita economica e sociale di Siracusa.

E' stato consegnato dagli esponenti di Cgil, Cisl e Uil ai candidati a sindaco del capoluogo aretuseo questa mattina al termine dell'incontro-dibattito all'Urban Center.

Partendo dalla necessità della concertazione che le parti sociali auspicano, nella "Piattaforma lavoro per Siracusa" al primo punto c'è la zona industriale con le bonifiche e gli investimenti; seguono Infrastrutture, sanità, i servizi al cittadino a partire dalle fasce più deboli, Ambiente e Territorio con una adeguata gestione dei rifiuti e degli spazi pubblici, il turismo, la legalità. l'agricoltura, la riqualificazione delle periferie e, in ultimo, il rilancio dell'edilizia.