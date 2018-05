Siracusa, liste elezioni amministrative: Patti scrive all'antimafia nazionale

Nuovo appello alla legalità e al controllo delle liste presentate in vista delle prossime elezioni amministrative a Siracusa. E' Giuseppe Patti, coordinatore cittadino dei Verdi di Siracusa e responsabile nazionale per la Legalità e contrasto alle ecomafie, a scrivere alla commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, e manda il documento per conoscenza alla Procura di Siracusa, alla Dia e alla commissione antimafia regionale.

La richiesta è quella di verificare se tutti i candidati, a sindaco e consiglieri, siano aderenti al Codice di autoregolamentazione approvato all’unanimità dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre organizzazioni criminali anche straniere.