Augusta, incidente sulla SS 114: ferito 34enne

Grave incidente, ieri pomeriggio, ad Augusta sulla SS 114. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri, pare che un 34enne abbia perso il controllo del proprio ciclomotore, per motivi ancora da accertare, per poi cadere sull'asfalto. Sul posto il 118. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato l'uomo all'Ospedale Cannizzaro di Catania, dove sono stati dati al 34enne ben 15 giorni di prognosi per la frattura della mandibola. Indagini in corso.