Siracusa e provincia, lavoro nero: sospese 3 aziende, denunciati 5 imprenditori, 100.000 euro recuperati tra sanzioni, ammende e contributi

Tre aziende sospese, 5 imprenditori denunciati e sanzioni per oltre 32.000 euro.

Sono i numeri di una serie di controlli di contrasto al lavoro nero e al caporalato effettuati dai Carabinieri in tutta la Provincia di Siracusa.

Nell’ultima settimana, i Carabinieri del N.I.L., con il supporto dei Tecnici dell’Ispettorato Territoriale del lavoro e dei Militari del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, hanno eseguito cinque accessi ispettivi in altrettante aziende di Augusta, Lentini, Portopalo, Rosolini e Pachino, verificando 37 posizioni lavorative. Sono stati scoperti otto lavoratori in nero e sei lavoratori occupati oltre le 40 ore settimanali previste dal contratto di lavoro.

In tre delle cinque aziende è emerso lavoro nero oltre la soglia del 20% dei lavoratori complessivamente impiegati, quindi è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale: si tratta di due imprese edili di Augusta e una impresa edile di Sortino.

Il titolare di un esercizio commerciale è stato denunciato per aver installato impianti di videosorveglianza senza autorizzazione: l'uomo controllava i dipendenti anche attraverso il telefonino. L'impianto è stato rimosso.

Altri quattro datori di lavoro sono stati denunciati per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: non avevano allestito i ponteggi in modo sicuro per i dipendenti. In tutti i casi sono stati adottati i provvedimenti interdittivi, finalizzati al ripristino del corretto utilizzo dei ponteggi.

Elevate sanzioni amministrative per oltre 32.000 euro e ammende pari a 7.053 euro. Sono stati recuperati contributi previdenziali e assicurativi per complessivi 40.000 euro.