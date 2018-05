Siracusa e Ragusa isole felici in ambito regionale per le donazioni di sangue. VIDEOINTERVISTA AL PRESIDENTE AVIS

Il gran lavoro di sensibilizzazione paga e i risultati alla lunga si vedono, anche quando si parla di donazione del sangue. E proprio grazie all'opera costante di informazione e sensibilizzazione, come ci ha detto il presidente dell'Avis comunale di Siracusa, si riesce ad aiutare quelle province come Messina, che invece raccolgono poco.

Da qui la tre giorni di iniziative previste in occasione della Giornata mondiale dei donatori di sangue, istituita dall'Oms nel 2004 e fissata al 16 di giugno.

Siracusa l'Avis ha organizzato tre giorni di eventi: si comincia giorno 14 con la lettura al Teatro Greco, prima dell'inizio dello spettacolo, del messaggio che celebra la giornata mondiale, che quest'anno avrà come sede prescelta Atene; in serata all'Antico Mercato si terrà uno spettacolo teatrale a cura di un gruppo di donatori. Giorno 15 in mattinata un corso di Oncoematologia al Teatro Comunale di Noto e la sera in piazza Minerva a Siracusa il concerto dell'Ensemble Euridice. Il 16 giugno alle 21 concerto sulla scalinata della Cattedrale di Noto.