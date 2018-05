Siracusa, proposta da Giunta Granata: "Scuole aperte anche d'estate"

“Aprire le scuole in estate” è questa la proposta che l'assessore designato della eventuale giunta Granata, Marinella Muscarà.

"Fare delle scuole autenticamente luoghi del contrasto alla povertà educativa - ha proseguito - . Sempre. Aprirle anche in estate con campus estivi. Il mondo della scuola, laddove non ce la faccia - ha spiegato ancora Marinella Muscarà - va sostenuto dell'associazionismo di volontariato. La nostra amministrazione - ha annunciato - avrà un capitolo apposito per l'infanzia e per quella che considera una priorità: il contrasto alla povertà educativa".