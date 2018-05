Siracusa, Scrofani: "Amministrazione deve puntare a trasporto pubblico"

Il trasporto pubblico uno dei primi obiettivi che l'amministrazione comunale deve imporsi. A dirlo è Gianluca Scrofani, assessore designato per eventuale Giunta Reale, quest'ultimo candidato a sindaco alle elezioni amministrative di giugno.

"Una sfida complicata ma non impossibile. - dice Scrofani - Quello attuale non può più essere definito un servizio carente, ma totalmente assente in base a quelle che sono le attuali necessità del cittadino, soprattutto per chi vive nelle così dette zone periferiche, nelle frazioni di Cassibile e Belvedere e nelle contrade balneari. Per farlo è necessario far sentire in maniera decisa la nostra voce a Palermo, al fine di ottenere i fondi che oggi vengono affidati all'Ast, che ancora oggi utilizza bus obsoleti e che non è in grado di coprire per intero il territorio comunale. L'obiettivo è quello di pensare a un nuovo tipo di servizio, una nuova flotta e nuovi percorsi, così da riuscire a collegare il centro storico e le aree mercatali con il resto della città. Così facendo si otterrebbe un doppio beneficio per il cittadino: quello di fornire finalmente un servizio all'altezza di questa città, in favore delle fasce più deboli. Ma ancora più importante è che, così facendo, si riuscirebbero a sbloccare quasi 700 mila euro provenienti dalla tassa di soggiorno e oggi utilizzati per il trasporto urbano, per fornire nuovi e più diretti servizi al turista, necessità più volte invocate dagli stessi operatori di settore".