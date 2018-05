Palermo, spaccio di eroina nello Zen 2: 5 arresti

Con un’operazione chiamata “Ero market”, a Palermo i carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno eseguito 5 arresti e 3 divieti di dimora nel Comune di Palermo nei confronti di 8 persone accusate, in concorso tra loro, di spaccio di sostanze stupefacenti. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura di Palermo e condotte dai carabinieri. L’attività, sviluppata dal costante monitoraggio del quartiere ZEN 2, ha permesso di ricostruire dettagliatamente l’attività di spaccio di eroina, delineando ruoli e funzioni dei componenti della banda e di confermare la presenza di una piazza di spaccio in uno dei padiglioni di via Rocky Marciano. L’indagine è stata avviata nel maggio 2017, sulla base di alcuni arresti effettuati in flagranza di reato. Le successive risultanze investigative hanno permesso di neutralizzare, per la prima volta, una piazza di spaccio di eroina all’interno dello ZEN 2. Le dinamiche oggetto di osservazione hanno fatto emergere come le illecite attività siano il risultato di una complicità degli indagati che si suddividevano in compiti e ruoli ben precisi.