Siracusa, la biciclettata del candidato sindaco Francesco Italia

"Un punto di vista a misura d’uomo, in bicicletta, comune ma spesso sottovalutato".

Questo il risultato della “biciclettata” che ha visto ieri il candidato a Sindaco di Siracusa, Francesco Italia, attraversare la città su due ruote e in compagnia della sua squadra – candidati e simpatizzanti – partendo dal Monumento ai Caduti e poi toccando le principali piazze di Siracusa.

Una passeggiata che non esclude di ripetere: "Sarebbe bello se diventasse un’abitudine, un appuntamento virale per dedicare del tempo, tutti insieme, alla ricerca e alla contemplazione della bellezza in città, strada per strada, vicolo per vicolo, piazza per piazza”.