Siracusa, salta la tappa del segretario reggente del Pd, Martina

Non sarà domani a Siracusa il segretario nazionale reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina.

L'esponente del partito Democratico ha deciso di rimanere a Roma per seguire più da vicino le vicende legate allo composizione del governo, precipitate in serata con lo scioglimento in senso negativo della riserva per l'incarico di formare il governo da parte di Conte.

Il PD siracusano e il candidato a sindaco Fabio Moschella si augurano di potere avere lo stesso Martina a Siracusa prima del voto.