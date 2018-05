Siracusa, Final Six: trionfa il Pro Recco. Secondo posto per A.N. Brescia

E' una storia che si ripete: il Pro Recco superiore a tutti, trionfa alla Final Six, oggi pomeriggio alla Paolo Caldarella a Siracusa. Una partita totalmente sbilanciata, per una squadra ligure che ha battuto il Brescia per 8-5.

Sprint finale, sul quarto tempo, per il Brescia, che però non riesce a imporsi.

Il sindaco Giancarlo Garozzo e il presidente dell'Ortigia, Valerio Vancheri, hanno premiato la squadra vincente. Grande festa per i ragazzi del Pro Recco.