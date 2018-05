Siracusa, Final Six: la prima sfida si chiude in pareggio. Alle 13 l'Ortigia gareggia per il terzo posto.

Ultima giornata per la Final Six alla Paola Caldarella che si apre con la sfida tra Delfini Blu contro la Water polo ability. Un testa a testa che si chiude in pareggio. Alle 12.30 l'Ortigia in vasca per il riscaldamento per affrontare l'ultima sfida contro Bpm Sport Management. In ballo quarto e quinto posto. L'atmosfera tra gli atleti è calda, ma la tribuna ancora è vuota.