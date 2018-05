Siracusa, presentato il libro “Fine PenNa mai”

Il libro “Fine PenNa mai”, Gemma Edizioni, scritto dagli studenti dell'Istituto Superiore “Luigi Einaudi” (indirizzo liceo scientifico) di Siracusa con i detenuti di Brucoli, Augusta racconta le storie dei detenuti a lunga permanenza del carcere augustano.

Il libro, presentato al carcere di Brucoli e nella sede dell’Istituto Einaudi, è rientrato in un progetto di alternanza scuola lavoro ed è stato coordinato da Maria Grazia Guagenti, referente dell’Istituto: “La scrittura del libro ha cambiato i ragazzi. Gli incontri in carcere con i detenuti, l’ascolto delle loro storie e le emozioni nel sentirle hanno trasformato gli studenti in persone più consapevoli”.

Assunta Tirri, docente referente al carcere di Brucoli, ha raccontato come i detenuti, titubanti inizialmente, abbiano poi preparato le bozze dei loro racconti: “Si sono confrontati due mondi diversi e c’è stato uno scambio alla pari”.