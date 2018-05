Siracusa, Fabio Granata e la sua giunta presentano il programma ai cittadini

Fondi e bandi cui attingere per rifare la rete idrica e per l’adeguamento sismico delle scuole, il rilancio dell’Università partendo dalla difesa di Architettura, attacco sistematico alla illegalità diffusa e all’abusivismo commerciale; nove punti a costo zero per interventi sul sociale; opera straordinaria di rigenerazione a cemento zero dell’edilizia esistente.

Questi alcuni degli argomenti trattati ieri sera nel corso della presentazione del programma del candidato sindaco Fabio Granata al Tempio d’Apollo. presenti anche gli assessori designati: Sebastiano (Nuccio) Romano, Giovanni Monterosso, Marinella Muscarà, Elena Flavia Castagnino, Lia Contrino, Gianfranco Damico e Giuseppe Raimondi.

“In questi giorni – ha detto Granata - abbiamo sfatato il luogo comune che “Fabio Granata è isolato” perché ha rinunciato all’abbraccio soffocante dei partiti. La mia giunta e la nostra comunità è composta da gente che viene da sinistra e dal M5s, insieme con me che vengo dalla destra sociale. E le nostre manifestazioni hanno riempito contenitori come nessun altro".