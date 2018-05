Siracusa, spaccio in Piazza San Metodio: 1 arresto

Nascondeva la droga da spacciare all'interno del tronco di di una palma in piazza San Metodio, a Siracusa.

Sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva stupefacenti ad alcuni giovani, è stato arrestato: si tratta di Tommaso Liotta, 24 anni, disoccupato.

I militari dell'Arma prima lo hanno perquisito e poi hanno ispezionato la zona circostante, trovando 10 dosi di cocaina nel cavo del tronco di una palma, utilizzata come posto sicuro in cui nascondere la droga e da cui prelevarla volta per volta.

Per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari.