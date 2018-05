Augusta, fuochi pirotecnici irregolari: denunciato un catanese

Un 56enne di Catania è stato denunciato dalla Polizia ad Augusta, perché nel corso dei festeggiamenti in onore di San Domenico, Patrono del capoluogo megarese, sul sagrato del Duomo, aveva approntato uno spettacolo pirotecnico senza le necessarie autorizzazioni di Polizia. L'uomo avrebbe utilizzato materiale esplodente non classificato e potenzialmente molto pericoloso. Tutto il materiale non in regola con le vigenti normative è stato posto sotto sequestro.