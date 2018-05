Ferma volontà di Kim per l'incontro con Trump

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la "sua ferma volontà" di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l'agenzia ufficiale nordcoreana Kcna dopo l'incontro a sorpresa di ieri tra Kim e il presidente sudcoreano Moon Jae-in, nel villaggio di confine di Panmunjom.

"Stiamo procedendo molto bene riguardo al summit con la Corea del Nord", ha detto il presidente Trump. "Incontri sono in corso proprio in questo momento", ha aggiunto. Trump ha inoltre insistito sul fatto che viene ancora presa in considerazione la data del 12 giugno per l'incontro con Kim Jong Un a Singapore. Ha quindi sottolineato che c'e' "molta buona volonta' e che la denuclearizzazione della Penisola coreana sarebbe "una grande cosa"