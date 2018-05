Papa Francesco a Palermo e Piazza Armerina il 15 settembre

Sabato 15 settembre papa Francesco si recherà in visita pastorale alle Diocesi di Piazza Armerina e di Palermo, in occasione del 25/o anniversario della morte del beato Pino Puglisi.

Don Giuseppe Puglisi fu ucciso da Cosa nostra il giorno del suo 56/o compleanno a causa del suo costante impegno nel quartiere Brancaccio di Palermo, dove era nato. Nel quartiere, controllato dalla criminalità organizzata attraverso i fratelli Graviano, capi-mafia legati alla famiglia del boss Leoluca Bagarella, iniziò la lotta antimafia di padre Giuseppe Puglisi, soprattutto per salvare i bambini.