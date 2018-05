Siracusa, Final Six: lotta con il coltello tra i denti per A.N. BresciaVsBanco Bpm. Napoli si posiziona sesta, Savona quinta

Agguerrite le due squadre che hanno giocato alla Paolo Caldarella, oggi pomeriggio, dopo l'Ortigia per la Final Six di Pallanuoto.

Primo match: A.N. Brescia contro Banco Bpm. Un testa a testa, una partita combattuta con il coltello tra i denti. Il quarto tempo le squadre sono 7-7, ed è guerra aperta. Ma le sorti non cambiano al quarto tempo che si chiude con 8-8. A questo punto si va ai rigori. Qualche errore di Banco Bpm consegna la vittoria al Brescia per 12-10.

Secondo match: C.C. Napoli contro R.N. Savona. Quest'ultima, leggermente superiore rispetto alla prima, tiene gioco per gran parte della partita. Il Napoli molto sfortunato sbaglia qualche tiro in porta, anche semplice. Alla fine viene sconfitta dal Savona che porta a casa 9 contro i 4 del Napoli.

Questa la partita che ha decretata gli ultimi due posti in classifica: al sesto posto il Napoli, al quinto posto il Savona.