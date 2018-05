“Nonostante tutto… la natura non si arrende”, i Carabinieri ripuliscono una spiaggia di Siracusa

“Nonostante tutto… la natura non si arrende”. Giunge alla seconda edizione la manifestazione organizzata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa e della Sezione Tutela Patrimonio Culturale, con la collaborazione della locale delegazione dei Fai, della Lipu, dell’Associazione Nazionale Carabinieri, dei Gruppi Scout Agesci SR9 e con l’aiuto degli studenti dell’Università Americana dello Scie Center di Ortigia.

Tutti insieme per la natura, tutti insieme per ripulire la spiaggia di Siracusa. Numerosi i sacchi di rifiuti raccolti che sono stati differenziati per tipologia e riuniti in un’apposita area dove la Società Mista per l’Igiene di Priolo Gargallo, che ha messo a disposizione rastrelli e guanti, nella giornata di domani, ne curerà lo smaltimento.