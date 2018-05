Augusta, calci e pugni alle vetrine dei negozi al Duomo: fermato un uomo

Calci e pugni alle vetrine dei negozi in centro ad Augusta senza alcun motivo. E' successo ieri pomeriggio, in piazza Duomo, dove è stato necessario l'intervento dei Carabinieri.

I militari sono riusciti a farlo calmare. Si tratta di un uomo con disturbi psichiatrici. I Carabinieri sono riusciti a convincerlo a sottoporsi su base volontaria al trattamento sanitario al reparto di neuropsichiatria dell’ospedale “Muscatello” di Augusta.

E' stato segnalato per il reato di danneggiamento aggravato.