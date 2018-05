Augusta, pregiudicato detiene illegalmente pistola

Deteneva illegalmente una pistola con matricola abrasa, munizionamento, cartucce e un apparato elettronico portatile necessario per inibire frequenze destinate alla telefonia mobile.

Con l'accusa di detenzione illegale di arma, i Carabinieri, in collaborazione con l'unità cinofila, hanno arrestato, in flagranza di reato, Domenico Patania, 59enne, augustano, pregiudicato.

Tutto il materiale è stato sequestrato e inviato al Ris di Messina per l’effettuazione degli accertamenti balistici. L’uomo è stato tradotto al “Cavadonna” di Siracusa.