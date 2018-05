Siracusa, candidabilità: verifiche in corso delle liste

Verifiche delle autocertificazioni prodotte da tutti i candidati a Sindaco e, a campione, di 4 candidati a Consigliere di ognuna delle liste ammesse.

La macchina amministrativa, in vista delle elezioni amministrative del 10 giugno, si è messa in moto. Così come stabilito dalla Commissione elettorale Circondariale nel corso di una delle sue ultime sedute, il Segretario generale del Comune di Siracusa, Danila Costa, continuerà con le verifiche.