Lentini, carenze igieniche: sospesa attività

Polizia di Stato, personale Asp e Ispettorato del lavoro impegnati in intensi controlli amministrativi. A Lentini, in via Etnea, in un esercizio commerciale sono state rilevate alcune irregolarità relative alle norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale e gravi carenze igienico-sanitarie.

Il provvedimento è stato: immediata sospensione dell’attività.