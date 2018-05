Siracusa, lunedì confronto tra candidati a sindaco all'Urban Center

Un confronto tra candidati a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Siracusa è stato organizzato da Cgil, Cisl e Uil.

L'appuntamento è per lunedì 28 maggio dalle ore 11 alle ore 13 all'Urban Center (ex Sala Randone) di via Malta a Siracusa, per un confronto pubblico sulla “Piattaforma Lavoro per Siracusa” e sulle priorità in essa evidenziate. "Si auspica che la futura amministrazione ritenga centrale, nella sua attività - sottolineano le organizzazioni sindacali -, la concertazione con le parti sociali. La rinascita economica e sociale delle città può avvenire, infatti, soltanto attraverso scelte politiche condivise".