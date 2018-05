Siracusa, Rapporto 2017/2018 di Amnesty International: domani la presentazione all'Arci

Si tiene domani alla sede Arci di Siracusa (Piazza Santa Lucia, 20), alle 17, la tavola rotonda "Diritti umani visti da vicino", in occasione dell'anniversario della fondazione di Amnesty International. Sarà quest'ultima associazione a presentare il Rapporto 2017/2018 di Amnesty International sulla situazione dei diritti umani nel mondo.

L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con la biblioteca di informazione giuridica “Fedro” dello Studio legale Giuliano e promossa dal Gruppo Italia 85 di Amnesty International e Arci di Siracusa

Durante l’incontro interverranno Simona Cascio, Presidente Arci Siracusa, Daniela Cannarella, responsabile della Biblioteca “Fedro” e del Gruppo Amnesty 85 di Siracusa per l’educazione ai diritti umani, Carla Trommino, avvocata immigrazionista ASGI e fondatrice di Accoglierete, Corrado Giuliano, avvocato, fondatore della Biblioteca di informazione giuridica “Fedro”.