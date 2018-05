Siracusa zona industriale, più sicurezza: da lunedì aspra mobilitazione

Cominciano lunedì gli incontri di Cgil, Cisl e Uil con i dirigenti e con le Rsu aziendali della zona industriale di Siracusa. La piattaforma rivendicativa verrà illustrata e discussa con i lavoratori della zona industriale nel corso di una serie di incontri e assemblee già calendarizzati.

Il sindacato non vuole demordere.

"Oggi la sfida lanciata alla sopravvivenza della zona industriale è altissima e piena di insidie e la nostra risposta - dichiarano i Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL, Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò - non potrà che essere all'altezza della prova. Sviluppo, lavoro, salute, ambiente, sicurezza e giustizia sociale sono le nostre parole d'ordine e su questo giocheremo fino in fondo la nostra partita".