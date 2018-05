Siracusa, tagli al sociale: Italia: "Tutelate gli ultimi e i più deboli"

Reagisce con parole dure Francesco Italia, candidato sindaco alle prossime amministrative a Siracusa, alla decisione dell’Assemblea regionale siciliana di abrogare il sistema previgente dei finanziamenti agli enti locali. In pratica, tagli importanti all’assistenza sociale. “Impensabile – prosegue Italia – che in un momento storico di profonda crisi economica, soprattutto per la Sicilia e per il nostro territorio, vengano cancellati i fondi a favore dei Comuni da utilizzare nelle attività di intervento e supporto sociale”.

E ancora: “Noi vogliamo una società che non guardi soltanto alla produttività. Bisogna integrare la parola “sviluppo” con la parola “benessere”. Cioè uno sviluppo che raggiunge tutti, un benessere che sia non per pochi beneficiari ma per l’intera collettività”.

Torna quindi il tema delle periferie “che non sono soltanto quelle fisicamente ai margini del centro abitato – sottolinea il candidato a sindaco di Siracusa Francesco Italia - Le periferie sono anche quelle psicologiche, quelle di chi si sente emarginato e non ascoltato. Periferie che esistono anche sotto le nostre case, in qualunque parte della città noi abitiamo”. Perché queste periferie “non restino fuori dallo sviluppo e dall’integrazione – avverte Italia – bisogna fare sì che la città non corra a due velocità