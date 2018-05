Siracusa, Final Six: l'Ortigia mette ko il Savona e si assicura un posto alle semifinali di domani. FOTO E VIDEO

Per l'Ortigia continua il sogno Final Six. Oggi, alla Paolo Calderella, a Siracusa, una strepitosa Ortigia ha battuto il Savona per 9-4.

Comincia con tanta grinta la squadra dei biancoverdi che sin da subito s'impossessa della palla e segna il primo punto. Ma dopo questo primo disegno del territorio, dopo pochi istanti, arriva il 2-0 segnato da Stefano Di Luciano, il quale punta la porta, carica, tira dritto e segna spiazzando il portiere. Il Savona prova a rimontare e riesce, nel giro di pochissimo, a pareggiare e portare a casa un 2-2. Si chiude così il primo tempo, con un gol mancato per l'Ortigia e tanta grinta da entrambe le squadre.

Al secondo tempo i ragazzi avversari sono decisi a conquistare la partita. S'impossessano della palla, ma per pochissimo. Sono, infatti, Christian Napolitano, con il numero 12, e Sebastiano Di Luciano con il numero 5 a mettere i paletti e tirare la partita dal lato dell'Ortigia. Il pubblico s'infiamma, l'allenatore Stefano Piccardo incoraggia i suoi e ricomincia il gioco.

Il terzo e il quarto tempo sono sotto il segno dell'Ortigia. Immediatamente i biancoverdi portano il gioco vicino la porta avversaria, segnano e arrivano 5-2. Il Savona ci prova, ce la mette tutta ma l'Ortigia è carica e si assicura, grazie al punto segnato da Marko Jelaca, un rassicurante 6-2.

Troppo forte l'Ortigia che lascia spazio al Savona per altri due punti, ma si mette al sicuro con un risultato di 9-4, con tanto di ultimo gol segnato dal capitano Massimo Giacoppo.

"La miglior partita dell'anno - ha dichiarato Stefano Piccardo al termine della partita - L'avevamo preparata bene, la volevamo giocare esattamente così. Abbiamo attaccato in maniera molto diligente. Oggi è una serata storica per noi".

Entusiasmo e adrenalina pura da parte del pubblico che questa volta ha riempito la tribuna. Adesso l'attenzione è tutta per domani, quando l'Ortigia torna in vasca, alle 17, per affrontare il Pro Recco; poi, alle 18.30, Brescia-Sport Management. La giornata si chiude alle 20 per Savona contro Canottieri Napoli che si contenderanno il quinto posto.