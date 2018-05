Gioco d'azzardo, Siracusa registra numeri sopra la media nazionale

"Servono misure per contrastare il gioco d’azzardo e per prevenire la patologia che esso induce nei giocatori più fragili". Così Salvo Sorbello, Consigliere nazionale Anci, commenta i recenti dati sul gioco d’azzardo diffusi da Infodata. Secondo quest'ultima ricerca Siracusa risulta sopra la media nazionale e tra i primissimi posti in Sicilia.

"Durante il primo semestre del 2017, nel comune di Siracusa i giochi d'azzardo hanno raccolto 86.787.990,33 €. Questo significa che ogni residente ha puntato, in media, ben 711,20 €" - spiega Sorbello.

Tanto si deve fare per fronteggiare questo fenomeno, e qualcosa di può fare anche a livello locale.

"A Siracusa - afferma Sorbello - accogliendo una mia proposta, sono stati introdotti nei nostri regolamenti cospicui sgravi tributari per gli esercenti che rinunciano a tenere le macchinette mangiasoldi nelle loro attività ma servono misure ancora più efficaci, come ad esempio il divieto di qualsiasi forma di pubblicità del gioco d’azzardo e fissando limiti di tempo, con fasce orarie giornaliere nelle quali sia proibito giocare".