Siracusa, molestie sessuali su una ragazzina: sarebbe stato il fratellastro. Indagano i Carabinieri

Un caso di molestie sessuali ai danni di una ragazzina che avrebbe all'incirca 12 anni a Siracusa. A metterle in atto sarebbe stato il fratellastro.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri che stanno conducendo le indagini, i fatti risalirebbero a circa una settimana fa: il ricorso ai medici del Pronto Soccorso e l'accesso al Codice Rosa, come accade in questi casi, hanno portato a galla i presunti abusi. Sono già state sentite le persone che gravitano nell'ambito familiare della ragazzina.

Null'altro al momento è dato sapere: abbottonatissimi gli investigatori sia per tutelare la giovane vittima, sia per ragioni strettamente investigative.