Augusta, porticciolo turistico: Carnevale sollecita la regolarizzazione degli edli

Sull'apertura di parte del porticciolo turistico Xifonio ci sarebbe l'ombra del mancato rispetto dei contratti di lavoro edili.

A sostenerlo è il segretario provinciale della Fillea Cgil, Salvo Carnevale.

"Noi siamo veramente orgogliosi di questa eccellenza - scrive in una nota - peccato che non si possa dire altrettanto della modalità di gestione dei contratti di lavoro edili e della regolarità contributiva. Ci sono voluti 6 mesi di battaglie, lo scorso anno, per iniziare ad avere barlumi di regolarità contrattuale. Ci volle l'intervento degli organi di vigilanza per ripristinare un minimo di ordine. Parlano di lavorazioni edili all'avanguardia e siamo molto contenti anche di questo aspetto, ma pensino prima a sistemare la posizione dei lavoratori della Fv Pavibeton, una delle imprese edili 'emerse' dai controlli avviati per un importo pari a circa 20000 euro".