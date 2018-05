Siracusa, Leo Gullotta testimonial del Gay Pride 2018. VIDEO

Leo Gullotta sarà il testimonial del Gay Pride 2018 a Siracusa. L’attore siciliano sfilerà il 16 giugno nella città aretusea.

Sarò il testimonial - dice Gullotta in un video messaggio - accanto al presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini, per stare insieme in una giornata leggera, sincera, leale e giocosa ma anche per riflettere e cercare di capire il tema di questa edizione del Pride